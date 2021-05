ASM : Boateng et Bürki, un mercato de gala ?

Dans : Monaco.

L’AS Monaco est de retour ? Au classement oui, et sur le marché des transferts, cela promet avec les pistes étudiées menant à Roman Bürki et Jérôme Boateng.

Bien partie pour finir sur le podium et donc revenir en Ligue des Champions, l’AS Monaco doit encore ne pas craquer pour réussir une saison parfaite. De quoi renforcer Niko Kovac dans son poste, et envisager un recrutement comme le club princier sait le faire pour afficher ses ambitions. Cela semble déjà être le cas avec les premières rumeurs parues dans France Football ce mardi. Le magazine spécialisé affirme en effet que l’ASM s’est bien positionnée sur le gardien Roman Bürki, qui a perdu sa place de titulaire au Borussia Dortmund. Un choix qui peut surprendre, sachant que Benjamin Lecomte remplit plutôt bien sa mission sur le Rocher, mais il faut croire que Monaco a envie d’une concurrence accrue à ce poste, et pourrait donc récupérer le gardien suisse, à qui il reste deux ans de contrat. Pour cela, Dortmund demande 5 ME.

Toujours en Allemagne, la piste pour le moment la plus spectaculaire mène à Jérome Boateng. En fin de contrat, l’international allemand a déjà prévenu qu’il ne continuerait pas au Bayern Munich après 10 ans de présence, où il n'a pas non plus été retenu. A 32 ans, le défenseur central possède de bonnes relations avec Niko Kovac, qu’il a connu lors du passage du Croate au Bayern. Avec un salaire bien revu à la baisse par rapport à ses 12 ME perçus en Bavière, Jérôme Boateng pourrait être le gros coup de l’été en Ligue 1. Un contrat de trois ans l’attend en tout cas à Monaco, où le cadre de vie et les ambitions du club collent à ses attentes. Deux choix très ambitieux donc, et qui démontrent que l’ASM voit loin pour les saisons prochaines.