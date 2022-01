Vente OM : Tout sera officialisé avant la fin de saison !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les semaines passent, et Frank McCourt reste propriétaire de l'Olympique de Marseille. Pour Thibaud Vezirian, l'officialisation de la vente à l'Arabie Saoudite est proche.

Fermement convaincu que l’OM a été secrètement vendu à des intérêts saoudiens depuis un an, Thibaud Vezerian s’est confié à ses adeptes dimanche soir après le nul concédé par Marseille contre Lille. Et pour celui qui avait annoncé en février 2021 que la cession du club phocéen allait être dévoilée sous 24 heures, l’idée est toujours la même, oui Frank McCourt a déjà cédé l’Olympique de Marseille, mais l’info n’est pas officialisée par le milliardaire américain. Peu importe les critiques de ceux qui affirment que l’ancien consultant de la chaîne L’Equipe s’est enfermé dans cette histoire et ne sait plus comment s’en sortir, Thibaud Vezirian persiste et signe, tout va sortir au grand jour, mais reste à savoir quand ? Il a tout de même une petite idée.

L'OM officiellement vendu, le secret dévoilé avant l'été 2022 ?

Lors d’un live sur Twitch, Thibaud Vezirian a annoncé un possible timing. « L’officialisation de la vente de l’OM avant juillet ? Oui ça semble logique que cela soit fait en fin de saison ou avant, parce qu’il y a énormément d’argent engagé. Ça veut dire que si tu n’officialises pas avant la prochaine saison, il faut reprendre un prêt pour faire la transition. Cela deviendrait complètement fou. Et selon les personnes que je connais en interne, ou qui sont proches de tout cela, ils en ont marre de cette situation, ils n’en peuvent plus. Ils veulent que cela soit officiel, et basta on passe à autre chose. Si cela n’est pas officiel, c’est qu’il y aura encore des micmacs derrière qu’on expliquera. Ce sont les joies du business », a expliqué celui qui prépare un livre sur ce dossier, un ouvrage dont il a annoncé qu’il ne sortira que lorsque tout sera officiel.