Trahison à Marseille, cette signature ne passe pas

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille a récemment perdu une affiliation avec le club amateur du Burel FC, lequel a abandonné le partenariat qui liait les deux entités depuis 2017 au profit de l’OGC Nice. Une décision qui ne passe pas.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe dans l’écosystème marseillais. Le partenariat entre le Burel FC, club du 13ᵉ arrondissement de Marseille, et l’OM, qui datait de 2017, a récemment pris fin. Un état de fait qui ne fait absolument pas plaisir aux supporters du club olympien. La raison est d’ailleurs assez évidente. Le club amateur a pris la décision d’abandonner son affiliation avec l’actuel deuxième de Ligue 1 pour signer un partenariat avec... l’OGC Nice.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l’OGC Nice. Ce partenariat représente une étape majeure pour notre club et offre d’innombrables opportunités de développement pour nos joueurs. Ensemble, nous partagerons nos valeurs de passion, de respect et d’esprit d’équipe. Nous remercions l’OGC Nice pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Ensemble, nous allons franchir de nouveaux paliers et viser l’excellence », apprend-on dans le communiqué du club amateur. Ce nouveau partenariat suscite autant l’inquiétude que la colère des supporters de l’OM.

« La honte internationale »

🔵🟡 ✍ PARTENARIAT ✍ 🔴⚫️



Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l'@ogcnice 🤝 pic.twitter.com/Pz4U7iAL93 — Burel Football Club (@Burel_FC) February 12, 2025

Le Burel FC a communiqué ce mercredi 12 février la fin de son affiliation avec l’OM en annonçant un nouveau partenariat avec l’OGC Nice. Pour les supporters phocéens, il s’agit là d’une véritable trahison. « Du respect ? Un club où leurs supporters vous appellent ‘rats’ ? », argue un premier supporter sous le post X du club amateur. « J’espère que les jeunes Marseillais iront loin de votre club », lance un autre. « La honte internationale... j’espère que les parents sont heureux que leurs fils traités de rats jouent pour un club de racistes », « un club marseillais qui parle de ‘valeurs’ et de ‘respect’ à propos d’un club qui a traité les Marseillais de ‘rats’ il y a tout juste un mois. En vous associant à ce club, vous cautionnez et vous insultez non seulement les Marseillais, mais aussi vos propres joueurs et éducateurs », peut-on également lire. Un partenariat à l'odeur de trahison et qui n'est pas anodin, le Burel FC étant connu pour avoir formé quelques très bons joueurs comme Maxime Lopez, Antoine Mendy ou Hugo Magnetti.