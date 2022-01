Saliba veut rester à l'OM, révélations sur son avenir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Taulier de l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba a encore réalisé un match de grande qualité contre Lens samedi soir à Bollaert.

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba est l’un des grands artisans de la solidité défensive de l’Olympique de Marseille. Meilleure défense de Ligue 1 cette saison avec seulement 16 buts encaissés en 21 matchs disputés, l’OM peut s’appuyer sur Caleta-Car, Luan Peres, Kamara et donc Saliba pour protéger le solide Pau Lopez. Auteur d’un énorme retour sur Seko Fofana lors du premier quart d’heure à Lens samedi soir, William Saliba est le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. Il faut dire que le défenseur formé à Saint-Etienne dégage une force et une maturité incroyables pour son jeune âge (21 ans). Mais tandis que Saliba est prêté sans option d’achat par Arsenal, il parait peu probable de le voir encore à Marseille la saison prochaine selon La Provence…

Saliba aimerait rester à l'OM cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Dans son édition du jour, le quotidien provençal dévoile néanmoins que William Saliba se verrait bien rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille. En effet, l’international espoirs français s’est adapté à la vitesse de l’éclair à la ville et au contexte marseillais. Directement adopté par les supporters de l’Olympique de Marseille, il s’épanouit pleinement dans le système de jeu de Jorge Sampaoli et s’entend à merveille avec ses coéquipiers, que ce soit les jeunes comme Boubacar Kamara ou les plus anciens comme Dimitri Payet. A en croire La Provence, la seule et unique chance de l’Olympique de Marseille de conserver William Saliba est de se qualifier en Ligue des Champions pour disposer de l’enveloppe nécessaire afin de conserver celui qui est sous contrat avec Arsenal. Mais même une qualification en C1 ne garantira rien à Pablo Longoria, qui a au-dessus de la tête la menace d’une interdiction de recrutement de la part de la FIFA…