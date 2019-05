OM : Zubizarreta se heurte déjà aux limites de Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato.

Après le départ de l’entraîneur Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta a récupéré les commandes à l’Olympique de Marseille.

Décrit comme passif ces dernières années, le directeur sportif s’est affirmé en imposant le coach André Villas-Boas. Et ce n’est sûrement qu’un début. Sur le marché des transferts aussi, l’avis de l’Espagnol devrait peser beaucoup plus lourd que l’été dernier, lorsque Garcia avait convaincu ses supérieurs de recruter Kevin Strootman. Pendant que Zubizarreta, lui, préférait Diadié Samassékou (23 ans). La preuve, Foot Mercato nous apprend que le dirigeant a gardé contact avec le milieu du RB Salzbourg.

D’autant que le club autrichien a accordé un bon de sortie au Malien, dont les appels du pied à l’OM ne sont pas passés inaperçus. Seulement voilà, Marseille aura du mal à s’aligner sur les 20-30 M€ réclamés pour ce transfert. De plus, Samassékou, très convoité en Allemagne et en Italie, privilégie une formation qualifiée pour une coupe d’Europe. Un club comme le Bayer Leverkusen, son prétendant qui disputera la prochaine Ligue des Champions. Sur les plans financier et sportif, l’OM ne fait pas le poids.