OM : Rudi Garcia officialise son départ de Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia n'a pas laissé le soin à l'Olympique de Marseille d'annoncer son limogeage en fin de saison, puisque ce mercredi, à 48h du dernier match de l'OM lors de la saison 2018-2019, l'entraîneur phocéen a officialisé son départ. Une décision qu'il a pris de lui-même, Jacques-Henri Eyraud ayant validé le choix du coach qu'il était allé chercher lors du rachat de Marseille par Frank McCourt.

« J'ai décidé de partir, j'ai proposé cette décision à mon président et il l'a accepté (...) J'assume entièrement ma part de responsabilité dans l'échec de ne pas avoir amené le club en Ligue des Champions (...) C'est mieux que ça s'arrête là. Ma décision a muri petit à petit. L'équipe n'a pas tout bien fait cette saison, et moi aussi. On est tous déçu de ne pas avoir réussi », a expliqué, en conférence de presse, Rudi Garcia, dont le contrat avec l'Olympique de Marseille a été prolongé cet automne et qui n'a pas démissionné de l'OM au sein strict du terme.