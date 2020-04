OM : Riolo hurle au scandale pour défendre Marseille

Dans : OM.

En cas d’interruption définitive des championnats, le coefficient UEFA pourrait être pris en compte pour attribuer les places qualificatives en Ligue Europa et en Ligue des Champions.

Dans ce cas de figure, Monaco et Lyon seraient alors qualifiés pour la Ligue des Champions aux dépens de Marseille et de Rennes, actuellement deuxième et troisième. Bien évidemment, cela n’est pour l’instant qu’une hypothèse parmi tant d’autres, et il est toujours possible que le classement actuel soit pris en compte afin d’établir les qualifiés en coupe d’Europe. Mais alors que rien n’est encore officiellement décidé, Daniel Riolo est d’ores et déjà monté au créneau pour dénoncer ce scénario. Car pour le journaliste de RMC, il est clair que cette possibilité est la plus injuste de toutes. Pour l’OM bien évidemment mais également pour Rennes, qui est dans une très belle dynamique depuis deux ans mais qui ne bénéficie pas d’un coefficient UEFA très important si l’on se base sur les dernières années.

« Je connais quelqu’un en France qui va tout faire pour que la Ligue 1 ne reprenne pas (Aulas). Je connais quelqu’un qui va mettre une pression de dingue dans le camp de ceux qui ne veulent pas que ça reprenne. Je connais quelqu’un qui va peser, qui va tout faire… L’OM se ferait arnaquer. Ce serait véritablement scandaleux si Marseille se fait fourrer là-dessus. Rennes aussi, qui est dans une dynamique totalement neuve, se ferait avoir. Mais l’UEFA a dit que c’était dans le cas où il n’y ait pas d’accord, c’est loin d’être fait » a lancé le consultant de l’After Foot, favorable depuis des semaines à ce que le classement actuel soit pris en compte en cas d’interruption des compétitions. A ce sujet, on y verra plus clair jeudi après la grande réunion de l’UEFA qui doit trancher un certain nombre de questions brûlantes.