OM : Révolution totale du calendrier, Villas-Boas vote pour

La pause forcée que traverse le football pourrait servir à changer totalement le calendrier pour les prochaines années, reconnait l'entraineur de l'OM André Villas-Boas.

Très bien parti cette saison avant que la pandémie de Coronavirus ne touche l’Europe, l’Olympique de Marseille espère bien évidemment finir cet exercice. Cela parait secondaire à l’heure actuelle, mais pour les nombreux suiveurs du football, cela fait partie des choses que l’on garde dans un coin de sa tête lorsque la reprise se préparera. Actuellement au Portugal, André Villas-Boas suit bien évidemment l’évolution de la situation en France, et sait que la reprise n’est pas pour tout de suite, le confinement venant d’être prolongé. Cela n’empêche pas l’entraineur de l’OM de faire comprendre sa position, à savoir que la saison doit se terminer coûte que coûte, au point même de la faire coïncider avec l’année civile.

« Tous les clubs sont dans une situation économique catastrophique. C’est très difficile pour tout le monde. C’est vrai qu’on commence à penser que le plus viable c’est de finir la saison en novembre-décembre (2020). Et à partir de 2021, commencer à enchainer avec un calendrier civil et comme ça on arrive en 2022 à la Coupe du Monde au Qatar, à la fin des championnats », a confié à RMC un André Villas-Boas qui laisserait ainsi largement le temps aux fédérations de terminer tranquillement leur championnat. Une décision tout de même très lourde, mais qui risque bien de finir par être étudiée au rythme où vont les choses.