OM ‍: Parti à Fort Boyard, Rami ne recevra aucun trésor

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En 2019, Adil Rami finissait son aventure à l'OM par un licenciement. Le club phocéen reprochait au défenseur d'avoir participé à l'émission Fort Boyard pendant une blessure et sans en informer le staff. La justice vient de donner 100% raison à l'OM.

Si les candidats de Fort Boyard ramassent souvent beaucoup de pièces en fin d'émission, Adil Rami aura perdu une fortune dans le monument situé en Charente-Maritime. En 2019, le défenseur était à l'Olympique de Marseille et il avait abandonné ses partenaires le temps de quelques jours pour participer à l'émission de France 2. Quelques semaines plus tard, la direction phocéenne rompait son contrat pour faute grave. Rami n'avait pas informé son entraîneur Rudi Garcia de son projet, profitant d'une période durant laquelle il était blessé au pied pour faire le célèbre jeu. Le champion du monde 2018 a contesté la décision en justice mais il vient d'être débouté pour la seconde fois en appel.

Rami devra donner 3000 euros à l'OM

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a entériné la victoire totale de l'OM dans ce dossier selon L'Equipe. Elle a validé le licenciement d'Adil Rami ainsi que la volonté de son club de ne pas lui verser 7,5 millions d'euros d'indemnités. Outre la participation à Fort Boyard, l'Olympique de Marseille reprochait à son ex-joueur d'avoir pris part à un gala à Monaco au lieu d'assister au dernier match des Marseillais contre Montpellier en Ligue 1 à l'époque. En plus, Rami avait posté une photo d'un chien urinant sur un sondage du site Le Phocéen qui lui était défavorable. Tous ces éléments sont « de graves manquements sur le plan médical, sportif et médiatique » et justifient le licenciement selon la cour.

Le procès en appel est un échec complet pour l'ancien défenseur du LOSC. Il ne percevra finalement pas 238 000 euros au titre de la rémunération annuelle décidée dans son contrat marseillais. Cette somme lui est retirée par la justice car il n'a pas produit de feuilles d'impôts. Adil Rami sera même le seul à devoir de l'argent dans cette affaire avec 3000 euros à donner à l'OM. Le retraité de 39 ans peut encore se pourvoir en cassation pour inverser le jugement. Ce serait toutefois un véritable exploit, sans doute supérieur aux prouesses physiques des candidats de Fort Boyard.