OM : Pablo Longoria, nouveau directeur sportif de Marseille ?

Dans : OM.

En quête d'un directeur sportif, ou plutôt d'un head of football, l'Olympique de Marseille aurait trouvé son homme en Espagne.

Après la nomination d’Hugues Ouvrard au poste de head of business de l’Olympique de Marseille, le club phocéen a probablement déniché son head of football en la personne de Pablo Longoria, ancien directeur du Valence CF. Ce samedi, Hector Gomez, journaliste espagnol qui travaille notamment sur le VCF, annonce que cette fois le choix a été validé par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Et rapidement Mohamed Bouhafsi a confirmé que cette information était bonne. Le nom de Pablo Longoria avait déjà été évoqué du côté de l’OM il y a quelques semaines, mais rien n’avait filtré sur les négociations, Pablo Longoria étant également lancé dans des discussions avec le RB Leipzig pour remplacer Paul Mitchell, qui a de son côté rejoint l’AS Monaco.

Agé de 33 ans, Pablo Longoria a notamment travaillé à la cellule recrutement de Newcastle, de l’Atalanta et la Juventus avant de rejoindre Valence comme directeur technique. En septembre 2019, il avait refusé de devenir directeur sportif du VCF afin de ne pas trahir Mateu Alemany, brutalement limogé par les dirigeants du club. Tandis que les détails du contrat le liant à l'OM se finalisent ce week-end, le natif d'Oviedo devrait être intronisé dans les prochains jours, mettant ainsi un terme à un dossier initié par l'Olympique de Marseille suite au départ à l'amiable d'Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas aura désormais un interlocuteur pour parler mercato, l'OM peut avancer sereinement sur le plan sportif.