OM : Marseille trolle Dortmund, la réponse est foudroyante

Ce samedi, l'Olympique de Marseille a tenu à rappeler via Twitter qu'il y a huit ans jour pour jour, l'OM balayait 3-0 le Borussia Dortmund lors de la phase de poule de la Ligue des champions au Vélodrome en envoyant un petit message gentiment chambreur au club allemand. Ce dernier a réagi avec humour en mettant en ligne le classement du groupe F de la Ligue des champions 2013-2014, saison durant laquelle l'Olympique de Marseille était encore dans le même groupe que le Borussia Dortmund...et a fini dernier avec 0 point en 6 matchs. Tout cela est de bonne guerre...

And two years later @OM_English learned about 𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 & 𝖄𝖊𝖑𝖑𝖔𝖜 🤷🏼‍♂️ https://t.co/ZMUiLTHFpi pic.twitter.com/tsXz7O638R