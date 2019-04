OM : Marseille sur le podium, les grands clubs ne meurent jamais

Dans : OM, Ligue 1.

Pour de nombreux observateurs, et même pas mal de supporters de l'Olympique de Marseille, l'hypothèse de voir le club phocéen finir sur le podium de Ligue 1 a longtemps été considérée comme impossible, le trou noir de l'hiver ayant relégué la formation de Rudi Garcia loin du trio de tête. Mais si désormais le PSG et Lille ont fait une différence définitive avec l'OM, la troisième place n'est plus si loin que cela. Et pour Pascal Dupraz, l'Olympique de Marseille a évidemment toutes ses chances dans ce sprint final.

Car comme le rappelle l'ancien entraîneur d'Evian TG et du TFC, l'OM a une longue histoire parsemée d'exploits dans ce genre. « La course à la 3e place ? Depuis de nombreuses semaines, tout le monde dit que Marseille va manquer le strapontin du tour préliminaire de Ligue des Champions. Il reste cinq matchs. Et Marseille est toujours là. Marseille se reprend, c'est une grande équipe. Et Lyon ne doit pas musarder », a prévenu Pascal Dupraz, qui ne serait pas si étonné de voir l'Olympique Lyonnais se faire surprendre alors qu'il ne reste plus que cinq journée de championnat à disputer cette saison. Du côté de l'OM, nul doute qu'on signe tout de suite pour un tel scénario.