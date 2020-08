OM : Marseille rêve d'un miracle puissance 20.000 pour OM-ASSE

Dans : OM.

Le match entre l'OM et l'ASSE lancera la saison 2020-2021 de Ligue 1, et du côté de Marseille on veut du monde au Vélodrome.

Le 21 août prochain, un peu plus de cinq mois après le dernier match de la saison 2019-2020, le championnat de Ligue 1 débutera par un classique entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne au Vélodrome. Mais hélas, le Covid19 aura toujours un effet direct sur le football, puisque cette rencontre se jouera devant 5.000 spectateurs dans un stade qui peut en accueillir 12 fois plus. Face à cette situation, et même si les associations officielles de supporters n’ont pas pris leurs abonnements, l’OM n’a pas encore mis en place la vente des tickets pour ce match très attendu du côté d’une cité phocéenne sevrée de foot. Les dirigeants marseillais espèrent cependant pouvoir annoncer une bonne nouvelle à leurs supporters dans les prochains jours.

Car ce samedi, La Provence annonce qu’une demande a été transmise par l’Olympique de Marseille à la Préfecture afin de pouvoir accueillir 20.000 spectateurs au Vélodrome pour OM-ASSE. « C'est Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui avait signalé cette possibilité, fin juillet, précisant que tout dépendrait de la situation sanitaire du moment et que la décision finale reviendrait aux préfets. Une précision d'importance alors que les services préfectoraux et la municipalité ont annoncé vendredi le port du masque obligatoire en extérieur dans certaines zones touristiques. Reste à voir si, dans ces conditions, les autorités seront prêtes à favoriser le rassemblement de plusieurs milliers de supporters. Une réponse définitive est attendue la semaine prochaine », explique le quotidien régional, qui ne semble pas réellement croire que la jauge du Vélodrome pourra passer de 5.000 à 20.000 spectateurs malgré l’engouement populaire autour de ce Marseille-St-Etienne.