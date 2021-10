OM : Marseille-PSG gratuit, Free défie Amazon !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Amazon Prime Video pense faire un vrai carton d'audience à l'occasion du match entre l'OM et le PSG, dimanche soir au Vélodrome. Mais Free a décidé de défier le diffuseur de la Ligue 1.

Les audiences de Prime Video sont secrètes, le diffuseur de la Ligue 1 ne souhaitant pas que l’on sache si l’acquisition des droits TV du championnat de France est une bonne opération, ou une catastrophe. Tandis que certaines rumeurs évoquent des audiences très décevantes, le choc historique de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, programmé dimanche soir au Vélodrome, est forcément un test grandeur nature pour la chaîne d’Amazon. A l'occasion d'OM-PSG, Prime Video va mettre de gros moyens conscient que la venue de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar (peut-être) face à Dimitri Payet et ses coéquipiers dans un stade bouillant est un facteur à même de provoquer des abonnements. Sur le papier, le plan est donc parfait. Sauf que dans ce scénario, il y a un facteur X ou plutôt un facteur Free, l’opérateur mobile ayant toujours un contrat avec la LFP pour diffuser les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 moyennant un abonnement.

Free offrira gratuitement le best of OM-PSG en quasi direct

Sur Europe 1, le directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free, a annoncé qu’exceptionnellement à l’occasion du match OM-PSG, les meilleurs moments et les éventuels buts du Clasico seront donnés gratuitement en quasi temps réel sur l’application Free. « Le classico OM-PSG aura lieu dimanche soir au stade Vélodrome. On a décidé d'offrir à tous les Français, en clair et en direct sur notre application ce match, qui sera un très beau match (…) Que vous soyez abonné ou non, vous aurez la possibilité de suivre ce match sur l'application Free Ligue 1. Vous allez voir tous les plus beaux moments : les moments forts, les plus belles actions, les plus beaux arrêts, les buts et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup. Soit 30 minutes cumulées sur l'heure et demie que dure le match. On est très présents aussi à l'avant match à la mi-temps, avec des interviews de joueurs sur la zone flash et après le match. Et dès le coup de sifflet final, à la 90e minute, vous avez le résumé en clair gratuitement sur notre application », a précisé Thomas Reynaud, qui avoue être conscient de la concurrence qu’il va ainsi faire à Prime Video.