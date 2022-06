OM : Marseille ou Rennes, le choix de Mandanda est fait !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Confronté à la concurrence de Pau Lopez à Marseille, Steve Mandanda doit trancher sur son avenir alors qu’il se retrouve courtisé au mercato.

Titulaire en début de saison, Steve Mandanda a fait un long tour sur le banc des remplaçants à l’Olympique de Marseille. Durant plusieurs mois, Jorge Sampaoli a préféré Pau Lopez au capitaine emblématique de l’OM. Et même si l’international français a regagné sa place en fin de saison, les doutes existent au sujet de son avenir dans l’optique du prochain mercato. A la recherche d’un gardien titulaire pour la saison prochaine, le Stade Rennais a manifesté son intérêt pour offrir à Steve Mandanda une fin de carrière de luxe avec une place de titulaire dans un club du haut de tableau de la Ligue 1. Mais à en croire les informations de La Provence, la tendance n’est pas à un départ pour Steve Mandanda à l’aube du mercato estival.

Mandanda souhaite rester à l'OM

« Où voulez-vous que j’aille ? » aurait même glissé Steve Mandanda à un membre des Dodger’s en marge du dernier match de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 il y a quelques semaines. Malgré un statut fragile dans la cité phocéenne, Steve Mandanda reste plus attaché que jamais à son club de cœur. De plus, il a l’occasion de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions avec Marseille et même si sa place de titulaire n’est pas assurée, difficile pour Steve Mandanda de passer à côté de cette belle opportunité. Le gardien olympien souhaite néanmoins s’entretenir avec Pablo Longoria et avec son entraîneur Jorge Sampaoli afin de clarifier la situation au sujet de la concurrence avec Pau Lopez. Mandanda accepte la concurrence mais aimerait que le rôle de chacun soit plus clair, avec un partage défini à l’avance des compétitions par exemple.

Mandanda n'a aucune raison de partir à Rennes

Interrogé au sujet de la situation de Steve Mandanda sur RMC, Jean-Michel Larqué a en tout cas vivement conseillé au gardien historique de l’OM de rester au sein de son club de cœur, sans quoi il risquerait de le regretter. « Mandanda fera ce qu’il veut et il a parfaitement le droit de faire ce dont il a envie. Mais ce serait un mauvais choix de partir selon moi. Rennes c’est un club qui travaille bien et qui est ambitieux. Mais moi je suis très terre à terre et je vais vous dire ce que j’éprouve quand je vois l’OM jouer avec Mandanda ou Lopez. J’ai l’impression que si la situation reste la même avec les deux gardiens en place aujourd’hui, il y aura un titulaire et un remplaçant. Le gardien meilleur que l’autre, c’est tout simplement Steve Mandanda. Aujourd’hui, Mandanda ne doit pas partir car l’OM en a besoin et parce que je pense qu’il est meilleur que Pau Lopez, c’est aussi bête et simple que cela » a lancé Jean-Michel Larqué, pour qui Steve Mandanda a encore le niveau pour être le titulaire de Marseille malgré la concurrence de Pau Lopez. Dès lors, pourquoi partir ?