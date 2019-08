OM : Marseille lâche sa contre-offre pour Luiz Gustavo, ça sent le départ

Dans : OM, Mercato.

Pas de match pour l’OM ce week-end en raison de la tenue du G7 à Biarritz et de la mobilisation des forces de l’ordre.

Résultat, les Marseillais se sont entrainés au Vélodrome, histoire de fouler la pelouse du stade du Boulevard Michelet. Une séance effectuée avec Florian Thauvin, de retour de blessure, mais surtout Luiz Gustavo, annoncé sur le départ. Néanmoins, sa présence pourrait ne pas durer bien longtemps, puisque Fenerbahçe fait le pressing pour récupérer le Brésilien, et que l’OM est enclin à céder. La preuve avec cette dernière évolution dans ce dossier, révélée par Yahoo Sport.

Le club provençal aurait ainsi accepté de négocier et de revoir à la baisse ses prétentions, avec une demande de transfert pour 6 ME, et 2 ME de bonus potentiels. Soit un total maximum de 8 ME qui permettrait à l’OM de sauver la face dans cette opération, de récupérer une somme non négligeable et peut-être d’acheter Valentin Rongier. Néanmoins, le départ du milieu de terrain très apprécié par les supporters risque de faire grincer quelques dents, même s’il faisait également partie des joueurs qui touchaient un salaire royal, et pas vraiment compatible avec une saison sans Coupe d’Europe comme l’OM s’en prépare à vivre une.