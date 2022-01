OM : Marseille en Ligue 1 pour un dernier renfort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria pourrait surprendre tout le monde dans la dernière ligne droite du mercato en recrutant Junior Sambia à l’OM.

Après avoir recruté Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont-ils s’autoriser une recrue de plus au mercato hivernal ? Une réflexion est actuellement menée par Pablo Longoria, tiraillé dans la mesure où il ne sait pas encore si l’OM sera autorisé à recruter l’été prochain suite aux décisions de la FIFA dans le cadre de l’affaire Pape Gueye. Marseille a fait appel de la décision de l’instance internationale auprès du Tribunal Arbitral du Sport mais pour l’instant, le verdict n’a pas encore été rendu et Marseille ne sait donc pas à quelle sauce il sera mangé. C’est ainsi que selon L’Equipe, Pablo Longoria pourrait anticiper une éventuelle interdiction de recrutement en recrutant un troisième joueur cet hiver. Le polyvalent Junior Sambia, en fin de contrat à la fin de la saison avec Montpellier, intéresse grandement l’OM.

L'OM prêt à saisir l'affaire Junior Sambia

Brillant la saison dernière, Junior Sambia est moins indiscutable cette saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, qui lui préfère Arnaud Souquet à droite et qui ne lui a pas non plus fait une place au milieu de terrain. Insatisfait par sa situation, Junior Sambia n’a pas donné son accord au MHSC pour prolonger, alors qu’il sera libre comme l’air au mois de juin. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui surveille ce dossier du coin de l’œil depuis plusieurs mois et qui réfléchit sérieusement à la perspective de passer à l’offensive d’ici le 31 janvier pour récupérer Junior Sambia à moindre coût. Montpellier, qui en fait maintenant un remplaçant et qui n’a plus beaucoup d’espoir de le prolonger, est ouvert à un départ. Reste à voir quel sera le montant exigé par Laurent Nicollin pour Junior Sambia, alors que son potentiel départ a d’ores et déjà été comblé mardi par le recrutement du milieu suisse Gabriel Barès. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une belle opportunité de marché pour Pablo Longoria, très actif et qui regarde aussi bien à l’étranger qu’en Ligue 1 pour renforcer son OM.