OM : Longoria va encore surprendre Marseille

Toujours à l’affût d’une belle affaire, Pablo Longoria n’a pas totalement terminé son recrutement. En difficulté sur la piste Ruslan Malinovskyi, le président de l'Olympique de Marseille tente de conclure un échange afin d’attirer le milieu belge Nicolas Raskin.

Avec Pablo Longoria, les supporters de l’Olympique de Marseille savent qu’une recrue peut débarquer à tout moment d’ici la fermeture du marché des transferts. Après les 11 renforts déjà enregistrés, le président marseillais travaille notamment sur le dossier Ruslan Malinovskyi malgré les complications de ces derniers jours. Il était question d’un possible échange entre Cengiz Ünder et le milieu offensif non retenu par l’Atalanta Bergame. Mais le Turc ne serait pas emballé par la perspective de rejoindre la Dea, pas non plus séduite par son profil.

Autant dire que les discussions se compliquent pour l’Olympique de Marseille, sachant que les Italiens réclament 25 millions d’euros pour le transfert de l’Ukrainien. Sans l’aide d’un Frank McCourt réticent, seules des ventes de joueurs pourraient débloquer la situation. A moins que Pablo Longoria ne soit déjà lancé sur une autre piste. C’est en tout cas l’information donnée par les Lions de l’Atlas, dont le journaliste Hakim affirme que l’Olympique de Marseille s’intéresse toujours au Belge Nicolas Raskin (21 ans).

🔴 Mercato : Salim Ben Seghir en partance vers le Standard sous la forme d’un prêt sans OA inclus dans un deal avec Raskin qui pourrait rejoindre l’OM pour 5M€… Toujours en cours de négociation — Hakim (@Z_hakos) August 30, 2022

Le milieu polyvalent, lié au Standard de Liège jusqu’en 2023, refuse de prolonger son contrat, laissant ainsi une belle ouverture à Pablo Longoria. La source évoque un possible transfert à 5 millions d’euros, en plus du prêt sans option d’achat de l’ailier marseillais Salim Ben Seghir (19 ans) au club belge. Aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre les deux formations toujours en discussion. Mais notre confrère semble plutôt optimiste quant à la suite des échanges entre l’Olympique de Marseille et le Standard de Liège, contraint de trouver une solution rapide pour vendre son joueur.