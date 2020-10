OM : Le « Elie Baup portugais », AVB aussi surcoté que Tuchel et Garcia

Dans : OM.

Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’Olympique de Marseille vit un début de saison compliqué. La faute à son entraîneur André Villas-Boas ?

Satisfait du point ramené de Lyon (1-1) dimanche, après avoir évolué en infériorité numérique à partir de la 19e minute, l’Olympique de Marseille n’a pourtant pas de quoi se réjouir sur le plan comptable. Le club phocéen n’a plus gagné depuis son exploit à Paris (0-1). Et continue de décevoir dans la manière. Des prestations qui rappellent parfois celles de la saison dernière, à une époque où les Olympiens parvenaient quand même à s’en sortir. Cela n’a pas échappé au supporter marseillais Jonatan MacHardy, persuadé que l’entraîneur André Villas-Boas, comme ses homologues lyonnais Rudi Garcia et parisien Thomas Tuchel, bénéficie d’une cote non méritée.

« Garcia, Tuchel et AVB sont des entraîneurs moyens par rapport aux clubs qu’ils ont en main, a estimé le journaliste de RMC, dans des propos relayés par Footradio. C’est normal. André Villas-Boas a charmé tout le monde par son charme naturel mais depuis qu’il est à Marseille, le club n’a fait que cinq bons matchs aboutis dans le jeu. Elie Baup avec l’accent portugais. Je ne l’ai jamais ciré. J’ai été très sévère avec lui. Il parle bien et il charme. C’est un bon communiquant. Sa stratégie, c’était de fédérer le groupe mais ça ne marche pas plus d’un an. » Il faudra pourtant relancer la machine en championnat et surtout en phase de groupes de la Ligue des Champions.