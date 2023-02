OM : La réponse des supporters à la rouste du PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM s’est lourdement incliné face au PSG (0-3) dans le choc de la Ligue 1 entre le premier et le deuxième du classement.

Les supporters de l’Olympique de Marseille étaient plein d’espoir avant ce choc. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor seraient revenus à deux points seulement du Paris Saint-Germain. L’occasion était belle pour l’OM de marquer un grand coup, dix jours après la victoire en Coupe de France face au PSG au Vélodrome. Mais entre les deux matchs, Kylian Mbappé a effectué son grand retour et cela a tout changé et Paris s’est imposé sans trembler (0-3). Malgré cette rouste infligée par le club parisien aux coéquipiers d’Alexis Sanchez, les supporters de l’Olympique de Marseille vont une nouvelle fois répondre présent à l’occasion du prochain match à domicile. Et c’est dès ce mercredi avec un quart de finale de Coupe de France face à une équipe de Ligue 2, Annecy.

Un Vélodrome encore plein en Coupe de France

Malgré le faible prestige de l’adversaire, les supporters de l’Olympique de Marseille ont une nouvelle fois répondu présent puisque selon les informations de La Provence, la barre des 60.000 spectateurs attendus été franchie pour ce quart de finale de la Coupe de France, mercredi soir à l’Orange Vélodrome. Le club, qui s’appuie sur une politique tarifaire très avantageuse, espère atteindre un nouveau match à guichets fermés d’ici mercredi soir. Ce ne serait pas un évènement puisque cette saison, la majorité des matchs de l’OM au Vélodrome se joue à guichets fermés ou presque. Pour un quart de finale de Coupe de France face à une équipe de Ligue 2, trois jours après une lourde défaite contre le PSG, la performance serait quand même exceptionnelle et prouve combien les supporters olympiens sont attachés à leur équipe cette saison. Il faut dire que les hommes d’Igor Tudor produisent un spectacle qui vaut le détour et sont plus que jamais en course pour remporter la Coupe de France, en plus d’être solidement installés sur le podium de la Ligue 1.