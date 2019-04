OM : La pépite du club s'envole pour la Juve, les fans paniquent

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Jeune joueur à fort potentiel de l’Olympique de Marseille qui a crevé l’écran avec les U19 cette saison, Isaac Lihadji est un attaquant bien connu des scouts européens. Et pour cause, le jeune Français figure notamment dans le viseur du FC Barcelone en vue de la saison prochaine. En négociations avec l’OM au sujet de la signature de son premier contrat professionnel, Lihadji pourrait néanmoins faire ses valises cet été. Et pas pour la Catalogne ! En effet à en croire les derniers indices publiés par le joueur sur Instagram, sa destination pourrait être la Juventus Turin.

Et pour preuve, le joueur a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle on le voit porter le maillot de la Juve, avec un émoticône indiquant une signature imminente. La publication a été retirée, mais le joueur était bien présent à Turin en ce début de semaine. Autant d’indices qui font paniquer les fans olympiens sur les réseaux sociaux. « Vraiment la direction zéro jusqu'au bout cette saison », « Champions Project… » ou encore « Le nouveau Dembélé part gratos » regrettaient ainsi les fans de l’Olympique de Marseille. Même si pour l’heure, rien n’est évidemment officiel…