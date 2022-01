OM : La FIFA suspend Pape Gueye !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Absent de la feuille de match contre la Guinée (0-0) ce vendredi, l’international sénégalais Pape Gueye est suspendu par la FIFA. En cause, le litige qui l’oppose à Watford depuis l’été 2020, lorsque le milieu avait rompu son contrat unilatéralement avant de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Coup dur pour le Sénégal et Pape Gueye. Ce vendredi, alors que les Lions de la Teranga affrontaient la Guinée (0-0) en Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur Aliou Cissé a dû se passer des services de son milieu de terrain. Le joueur de l’Olympique de Marseille ne figurait pas sur la feuille de match à cause d’une suspension ordonnée par la FIFA quelques heures avant la rencontre. « Pape Gueye a eu un problème administratif juste avant le coup d'envoi du match », a expliqué le coach Aliou Cissé après la partie.

Gueye écarté à la dernière minute

« Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la FIFA l'a suspendu pour une affaire de transfert entre son club Marseille et Watford, a-t-il poursuivi. Son avocat nous a informés ce matin vers 11 heures, mais juste avant le coup d'envoi, nous avons eu la confirmation. C'est pour cela que nous l'avons enlevé sur la feuille de match. » Une sanction totalement inattendue de la part de l’instance internationale, même si l’on sait que l’organisation se penche sur ce dossier depuis l’été 2020. Et plus précisément depuis les poursuites engagées par Watford.

En effet, Pape Gueye avait dans un premier temps signé avec les Hornets, avant de contester l’accord et de s’en prendre à ses anciens agents. L’ex-joueur du Havre avait alors résilié le bail de manière unilatérale et avait rejoint librement l’Olympique de Marseille, qui n’avait pas payé d’indemnité de transfert. Apparemment, la FIFA juge cette situation irrégulière. Reste à savoir quelle sera la sanction prononcée contre Pape Gueye, sachant qu’une suspension affecterait aussi le club phocéen.