OM : Igor Tudor maltraite les supporters et les joueurs, il l'adore

Par Corentin Facy

Critiqué en début de saison, Igor Tudor fait désormais l’unanimité à l’OM, actuel dauphin du PSG en Ligue 1.

Malgré quelques accrocs en Ligue des Champions ou encore en Coupe de France, la saison de l’Olympique de Marseille est pour l’instant une réussite. Et pour cause, les coéquipiers d’Alexis Sanchez pointent à la deuxième place du classement en Ligue 1 avec quatre points d’avance sur Monaco, troisième. Ce week-end, l’OM s’est redonné un peu d’air en gagnant à Rennes pendant que l’ASM perdait des points à Troyes. Malgré la déception de l’élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Annecy, Igor Tudor a martelé après le succès à Rennes que la saison de Marseille était exceptionnelle et qu’il fallait vite passer à autre chose. Jérémy Morel est sur la même ligne que l’entraîneur phocéen. Dans une interview accordée à La Provence, l’ex-défenseur de l’OM a par ailleurs osé une comparaison entre l’entraîneur croate et un certain Marcelo Bielsa, tant le style de jeu des deux coachs se ressemblent.

Tudor et Bielsa, une comparaison qui se tient

« Je retrouve beaucoup de similitudes avec Bielsa. Il me rappelle Marcelo. Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout Igor Tudor et forcément, il y avait un peu de réticence au départ » avoue Jérémy Morel dans les colonnes du quotidien régional avant de poursuivre. « Mais il faut laisser aux gens le temps de faire leurs preuves. Il n’y a pas que les résultats qui parlent. Tudor ne craint pas de défier pas mal d’éléments comme les supporters ou les cadres du groupe. Il faut oser le faire. Je pense que c’est une force de ne pas déroger à ses principes, et c’est sa principale qualité. Quand on voit l’OM jouer, aller de l’avant, avoir toujours envie, ça me rappelle la saison avec Bielsa. Quand on rentrait sur le terrain, on n’avait qu’une envie : avoir le ballon et bouffer l’adversaire. C’est une sensation qu’il a réussi à nourrir au quotidien dans la tête des joueurs. Et quand tu arrives le week-end, tu as la dalle » détaille Jérémy Morel, pour qui la comparaison est légitime entre Marcelo Bielsa et Igor Tudor. C’est peut-être pour cela que les supporters de l’OM aiment tant l’entraîneur croate.