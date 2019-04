OM : Heinze à Marseille, il calme brutalement la hype !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Plus que jamais sur le départ après la défaite contre Nantes dimanche soir, Rudi Garcia n’est plus soutenu par les supporters de l’OM.

A moins d’un improbable retournement de situation, l’ancien manager de la Roma devrait faire ses valises cet été. Et comme à Lyon, des rumeurs vont commencer à fuser dans tous les sens du côté de la Canebière. Chaque supporter à son avis sur la question du futur entraîneur, et un nom fait rêver une grande frange des fans marseillais, celui de Gabriel Heinze, actuellement en poste à Velez Sarsfield.

Ancien grand défenseur du club marseillais, Gabriel Heinze ne propose pourtant pas un style de jeu très flamboyant selon Omar Da Fonseca, spécialiste de la Liga et du football sud-américain pour beIN SPORTS. « Je suis supporter de Velez, et je sais que là-bas, ils sont un peu mitigés concernant Gabi Heinze, car son jeu est jugé trop défensif. Gabi entraîne depuis quatre ou cinq ans, et son parcours est compliqué. À Godoy Cruz et Argentinos Jr, il n'a pas duré longtemps, et à Velez, il est dans un club assez pépère, où il n'y a pas le public passionné de River ou Boca. Il n'a pas encore goûté à l'exigence d'un gros club. Il travaille avec des jeunes, c'est un boulot différent » a lâché le consultant, interrogé par Le Phocéen. Suffisant pour calmer la hype auprès des supporters ?