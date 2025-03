Mason Greenwood trop fainéant, l'OM s'énerve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood est un joueur indispensable à l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais l’attaquant anglais est également frustrant pour ses dirigeants.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille l’été dernier avec un transfert à 25 millions d’euros en provenance de Manchester United, Mason Greenwood réalise une excellente première saison en Ligue 1. Auteur de 14 buts en championnat, l’ailier anglais s’est rapidement adapté à sa nouvelle équipe et aux consignes de Roberto De Zerbi pour s’imposer comme l’élément fort de l’OM dans le secteur offensif. Depuis le début de l’année 2025, l’ancien joueur de Getafe est toutefois moins percurant. Et s’il demeure toujours aussi décisif, il le doit en grande partie à ses penaltys.

L'inévitable Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Un but et une passe décisive 👏 pic.twitter.com/q9A0tDcn5D — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 13, 2025

Dans son édition du jour, La Provence fait un point sur la situation de Mason Greenwood, à qui certaines choses sont reprochées en interne, où l’on est convaincu que le joueur formé à Manchester United pourrait être encore plus performant. « Auteur de débuts fracassants, avec cinq pions lors de ses trois premiers matchs, il diffuse toujours la même impression de ne pas vraiment se fondre dans le collectif » souligne le quotidien provençal. « Des reproches que De Zerbi a déjà dressé à son encontre, tout comme Medhi Benatia » révèle par ailleurs nos confrères.

L'OM en demande plus à Greenwood

En difficulté dans le jeu lors de certains matchs comme à Auxerre le week-end dernier, Mason Greenwood doit retrouver le niveau qui était le sien en première partie de saison pour guider l’OM vers la seconde place. « Malgré toutes ces scories, le Britannique demeure une valeur sûre de l’effectif olympien. Il lui est juste demandé d’en faire plus, pour son bien et celui de l’OM » conclut Jean-Claude Leblois. En interne, le joueur a donc toujours la confiance de sa direction et de son entraîneur et il n’y a jamais véritablement eu de débat à ce sujet. On espère néanmoins du côté de Marseille que Mason Greenwood prendra conscience de son potentiel et qu’il l’exploitera encore davantage pour permettre à son équipe de valider sa qualification en Ligue des Champions lors de cette fin de saison.