OM : Gerson est courtisé, Marseille tremble !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé à l'OM l'été passé en provenance de Flamengo, Gerson est aujourd'hui un élément important de l'effectif phocéen. Conscient de son niveau, certaines écuries veulent tenter leur chance.

L'OM a eu la bonne idée l'été passé d'aller chercher Gerson. Le milieu de terrain brésilien est arrivé de Flamengo contre un chèque de près de 20 millions d'euros. Malgré des débuts compliqués, Gerson est pas la suite monté en puissance. En 47 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l'OM, le Brésilien aura inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives. De très bon augure donc pour les Phocéens à l'approche de la nouvelle saison. A moins que Gerson ne file déjà entre les doigts de l'Olympique de Marseille. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues en Europe...

Gerson, attention aux prétendants !

Évidemment que si Gerson part ça serait une grande perte sportive, mais pour le bien économique du club, si une grosse offre arrive, il faudra l'étudier.



J'entends par là une offre supérieure à 50M€ et c'est d'ailleurs valable pour tous les joueurs de l'effectif. pic.twitter.com/WfojpzEs4K — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 18, 2022

Selon les informations de Maxime Vendrell, des équipes anglaises et espagnoles ont récemment pris des renseignements concernant Gerson. Mais l'OM est déterminé à garder le milieu de terrain, sauf si une énorme offre arrivait. Heureusement, Gerson veut également continuer à Marseille. Avec son rythme de croisière et une Ligue des champions à disputer la saison prochaine, le joueur de 25 ans pourrait bien se donner une chance de figurer dans la liste de Tite pour la prochaine Coupe du monde. Sa cote prendrait encore un peu plus, ce qui ferait les affaires de son club et de lui-même. Car difficile de penser que Gerson ne soit pas attentif à la proposition d'un club plus huppé l'été prochain. Pour rappel, le milieu de terrain auriverde avait déjà connu des expériences passées en Serie A du côté de la Roma et de la Fiorentina. En attendant, Gerson est sans doute bien curieux de savoir qui viendra renforcer le milieu de terrain de l'OM dans les prochains jours, alors que Boubacar Kamara n'a toujours pas été remplacé. Si un accord était annoncé avec Tiémoué Bakayoko, cette piste a été écartée par Igor Tudor. Encore un peu de patience donc pour les amoureux du club phocéen.