OM : Garcia menacé ? La réponse du boss est sans appel !

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’attendaient sans doute pas à cela pour la reprise de l’année 2019 : une défaite humiliante infligée par Andrézieux à Geoffroy-Guichard, et des doutes plein la tête alors que le mercato a ouvert ses portes il y a une petite semaine. Les questions fusent désormais autour du club phocéen : qui sont les responsables, qui pour renforcer l’effectif au mercato… et quels dirigeants doivent partir ? Aux yeux des supporters marseillais c’est clair, Jacques-Henri Eyraud doit passer à l’action et se séparer de Rudi Garcia. Pourtant, ce n’est pas vraiment le plan du président marseillais, qui n’a absolument pas menacé son entraîneur en zone mixte.

« Ce que j’ai vu ce soir est inadmissible. On me dira que c’est le charme de la coupe, mais pour moi c’est plutôt un cauchemar. Il va falloir faire preuve de valeurs et de fierté, ce que je n’ai pas vu. C’est une grande déception et une très piètre soirée. Prendre des décisions ? On va regarder ça tous ensemble. Je parle du staff et des dirigeants, pour essayer de comprendre la situation. Vous essayez de trouver des histoires pour justifier ce genre de performance. Mais ce groupe vit bien. Or ce soir, cela ne suffit plus. On doit oublier cette soirée car je ne veux plus jamais la revivre » a expliqué le coach olympien avant de confier aux médias qu’en aucun cas, Rudi Garcia était sur un siège éjectable.