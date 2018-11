OM : « Bravo Thauvin », René Malleville retourne sa veste

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un triplé contre Amiens dimanche, Florian Thauvin en est désormais à 10 buts en Ligue 1 cette saison. Pourtant, l’international français avait été la cible de certaines critiques ces dernières semaines, son état d’esprit ayant notamment été pointé du doigt lors de quelques matchs de l’Olympique de Marseille. Après le déplacement en Picardie, René Malleville a bien évidemment retourné sa veste… et il l’assume !

« Bravo Florian Thauvin. Il a fait fermer la bouche à pas mal de gens, dont moi. Je l’avais critiqué la dernière fois car il n’était pas au top. Toujours est-il que face à Amiens il a fait le travail avec trois jolis buts. Il n’y a qu’à lui dire bravo pour ce match. A part Thauvin, des mecs comme Sanson, Lopez ou Rolando ont aussi tenu la baraque. On est à deux points du second, cela semble inimaginable vu comment on était à la ramasse il n’y a pas si longtemps » a expliqué le supporter emblématique de l’OM sur Le Phocéen, avant de poser la question qui tue sur le mercato estival du club. « Ce qui me trouble, c’est que l’on gagne hier sans aucune recrue de cet été. Est-ce un message de Garcia ? Il faut se poser les bonnes questions » s’est-il interrogé. Des questions que se posent certainement la majorité des supporters de l’OM, qui réclament d’urgence un attaquant pour le mercato d’hiver.