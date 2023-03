OM : Bailly c'est fini, il a choqué tout le monde

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Eric Bailly devient crispant à l'OM. Souvent blessé, récemment suspendu, le joueur enchaîne les prestations décevantes depuis son arrivée. Pourtant, malgré un statut de remplaçant, il vise...mieux que l'OM !

Si les prêts ont souvent souri à l'OM de Pablo Longoria, ils apportent aussi quelques inconvénients avec eux. Ces joueurs volatiles n'appartiennent jamais aux Marseillais, comme l'a montré le cas William Saliba la saison dernière. Nuno Tavares fait figure de nouvel exemple pour les Phocéens, lui qui a rappelé juste avant le Classico qu'il appartenait encore « deux ans » à Arsenal. Des paroles et une confiance en soi qui ont agacé certains marseillais alors que la saison est loin d'être finie et que Tavares a loupé son match contre le PSG. Le latéral portugais n'est pas le seul à tirer des plans sur la comète puisqu'Eric Bailly aussi évoquait son avenir après l'OM.

Arrogant et mauvais, Bailly doit quitter l'OM !

Le défenseur central ivoirien a déjà parlé d'un possible retour en Espagne dans des interviews, mettant en doute la poursuite de son aventure sur la Canebière. Des mots qui dissuadent Jean-Charles de Bono de vouloir conserver Bailly. Le joueur prêté par Manchester United est lié par une option d'achat obligatoire à l'OM. Celle-ci s'élève à 10 millions d'euros et s'activera à deux conditions : Bailly joue la moitié des matchs avec l'OM ou le club marseillais se qualifie directement en Ligue des champions. Au vu de ses déclarations, de ses matchs et de son salaire mensuel de 400 000 euros, l'OM ne doit pas tenter le diable avec Bailly selon le consultant du site Football club de Marseille.

« Il me semble que Bailly avait déclaré dans une interview que ce n’était pas sûr qu’il reste à l’OM. Qu’il se voyait bien repartir en Espagne. La problématique c’est que Bailly ne joue pas à l’OM, donc où est-ce qu’il va jouer ? Si tu finis deuxième et que tu dois le garder avec un gros salaire sur deux ans ça va être difficile. Aujourd’hui ça ne serait pas un bon coup pour l’OM. Après je ne sais pas la saison prochaine, s’il n’a plus de blessures ou qu’il retrouve toutes ses sensations, ça peut être tout autre chose. Mais, aujourd’hui, au moment où l’on en parle, Bailly n’est pas un bon coup pour l’OM. Je pense que dans l’état d’esprit de notre entraineur Tudor il ne fait pas partie des priorités. Bailly se prend un peu pour un autre, un peu comme Tavares », a lâché de Bono. Une arrogance aussi soulignée par son invité en plateau Souligna. « Bailly a un égo on le sait et on le voit. Il est très arrogant. J’ai l’impression que ce mec ne veut pas appliquer les consignes de Tudor. Il n’en fait qu’à sa tête. Ce serait une très mauvaise nouvelle s’il restait », a t-il précisé pour compléter un portrait peu reluisant du joueur ivoirien.