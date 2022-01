OM : Aston Villa, le sauveur de Longoria au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM à la fin de la saison, Boubacar Kamara n’est pas dans l’optique de quitter Marseille durant ce mercato hivernal.

Dans le viseur de l’AS Roma au mois de janvier, Boubacar Kamara souhaite terminer la saison à l’Olympique de Marseille, bien embarqué dans la course au podium. Néanmoins, le natif de Marseille n’a toujours pas donné son feu vert à Pablo Longoria pour prolonger, ce qui signifie que la tendance est plus que jamais à un départ pour zéro euro à la fin de la saison. Un coup dur pour l’OM au vu de la valeur marchande du joueur, auteur d’une très bonne saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Secrètement, la direction marseillaise espère un revirement de situation avec un départ de Kamara au mois de janvier pour récupérer un chèque, plutôt que de le voir filer gratuitement en juin prochain. La chance de Marseille pourrait être l’intérêt de dernière minute d’Aston Villa pour Boubacar Kamara, selon les informations du Daily Mail.

Steven Gerrard à fond sur Boubacar Kamara ?

Tandis que l’AS Roma n’était pas en mesure de payer une grosse indemnité de transfert à l’Olympique de Marseille pour Boubacar Kamara, la situation n’est pas du tout la même avec Aston Villa. Et pour cause, le club de Steven Gerrard, qui a recruté Philippe Coutinho ou encore Lucas Digne au mois de janvier, a les moyens de ses ambitions. La preuve, Aston Villa a envoyé une offre de 32 millions d’euros à Brighton pour Yves Bissouma, une proposition rejetée par le club anglais. Rodrigo Bentancur (Juventus Turin) fait partie des plans de rechange de Steven Gerrard mais si ce dossier venait également à échouer, alors l’ancien capitaine de Liverpool pourrait s’attaquer dans les ultimes heures du mercato à Boubacar Kamara. Et contrairement à la Roma ou aux autres clubs intéressés jusqu’à maintenant par le joueur marseillais, Aston Villa sera en mesure de payer un gros transfert à Marseille. Cela réjouirait logiquement Pablo Longoria, même si le joueur aura le dernier mot. Et à six mois de la fin de son contrat, il parait assez improbable que Kamara dise oui à un départ à Aston Villa alors qu’il sera libre de choisir le club de son choix au mois de juin. D’autant que son nom a circulé dans des écuries telles que le Bayern Munich, Chelsea ou encore le FC Barcelone…