OM : 4 signatures arrivent, Marseille en feu !

La DNCG a beau avoir demandé quelques infos supplémentaires à l'Olympique de Marseille avant de valider ses comptes, Pablo Longoria s'active et quatre joueurs sont proches de rejoindre l'OM.

L’Olympique de Marseille s’est déjà offert Konrad de la Fuente, le jeune ailier s’étant engagé mardi avec le club phocéen, tandis que Gerson est également arrivé en Provence pour signer son contrat. Et même si la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a mis un peu de pression sur les dirigeants de l’OM en lui demandant des « éléments complémentaires » avant de prendre une décision, cela n’empêche pas Marseille de continuer à négocier un peu partout en Europe pour s’offrir des renforts. Une attitude très offensive de Pablo Longoria que conforme Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato.

Olympique Marseille are at final negotiations stages with AS Roma to sign Pau López [loan + buy option €15m] and Cengiz Ünder [loan + buy option €12m], confirmed. ⏳🔵 #OM



Personal terms already agreed. OM are still working also for Mattéo Guendouzi and Pol Lirola. https://t.co/gowSxTl38C