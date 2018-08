OGCN : L'OM, la Chine, Vieira, Balotelli dit la vérité sur son été de fou

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Tout proche de rejoindre Marseille pendant plusieurs semaines, Mario Balotelli a même été aperçu à la Commanderie au cœur de l’été, sans pour autant se rapprocher d’un transfert. Les négociations avec Nice et l’entourage du joueur ont été trop compliquées aux yeux de l’OM, qui n’a jamais fait l’offre convaincante. Résultat, au bout du suspense ou presque, l’attaquant italien a décidé d’honorer sa dernière année de contrat avec Nice, à la surprise générale. L’ancien buteur de Manchester City s’en est expliqué sur la chaine de télévision du club, avec un discours limpide sur sa volonté de partir, puis sa décision de ne pas le faire.

« J'ai reçu une proposition de Marseille. J'ai parlé avec eux, j'ai une bonne relation avec leur entraîneur. Je ne sais pas pourquoi il n’y a que Marseille qui s’est ébruité mais tout le monde s’est dit : Mario va à Marseille ! Sauf je ne n’ai jamais rien dit. C’était une proposition parmi tant d’autres, donc tout est simple. Nice ne joue pas l'Europe. Je veux jouer l'Europe, et Marseille la joue », a résumé Super Mario, qui avoue avoir eu d’autres offres, dont une très intéressante financièrement de Chine, avant de finalement continuer chez les Aiglons, même si les supporters l’ont pris en grippe pendant l’été.

« Je pense d'abord à ma carrière. Je ne peux pas m'inquiéter de ce que disent les supporters. Je suis désolé pour eux s’ils sont tristes. Mais ça fait partie de mon travail et je ne peux rien y faire. C'est ma décision, personne ne me dit ce que je dois faire. La décision finale concernant ma carrière me revient toujours. J’ai parlé avec le président et Patrick Vieira, j'ai aimé ce qu'ils m'ont proposé. Vieira a changé 80% de ma décision », a avoue Mario Balotelli, qui ne pense pas encore à un exil chinois, puisqu’il a avoué sa motivation à disputer l’Euro 2020 avec l’Italie.