L'OM contacte un jeune prodige brésilien ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Des scouts de l’OM et du PSG se sont rendus au Brésil pour observer Ryan Francisco, l’avant-centre de 18 ans évoluant à Sao Paulo.

Depuis de nombreuses années, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne jouent plus vraiment dans la même catégorie au niveau du mercato. Le budget du club parisien est nettement plus élevé que celui de l’OM, ce qui lui permet d’attirer des joueurs d’un tout autre calibre. Pablo Longoria et Medhi Benatia peuvent toutefois se battre avec le champion de France en titre sur le recrutement des jeunes joueurs en post-formation. A ce sujet, une pépite du football brésilien a tapé dans l’oeil des deux clubs les plus populaires de France.

Representantes de três times franceses ( PSG, Olimpique de Marseille e Montpellier ) estão num camarote aqui no MorumBis com o Staff de Ryan Francisco. A expectativa é ver o atacante em ação neste segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. #ESPN #SPFC — Eduardo Affonso (@eduaffonsoespn) April 13, 2025

A en croire les informations du journaliste Eduardo Affonso, des émissaires de l’OM, du PSG mais aussi de Montpellier ont fait le déplacement jusqu’au Brésil pour observer de près Ryan Francisco, le buteur de 18 ans évoluant à Sao Paulo, lors du match face à Cruzeiro ce dimanche (1-1). Ce n’est pas sur cette rencontre que les clubs intéressés ont pu se faire un avis définitif sur Ryan Francisco puisque l’avant-centre de 18 ans n’a joué qu’un quart d’heure, entrant en fin de match à la place de Ferreira, un buteur bien plus confirmé au Brésil.

L'OM et le PSG à l'affût pour Rayan Francisco

Reste maintenant à voir si le PSG ou Marseille passera à l’offensive dans les semaines à venir pour celui qui compte 11 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, et dont le contrat court jusqu’en 2028 avec Sao Paulo. Du côté de l’Olympique de Marseille, on reste en tout cas très attentif d’autant plus que le joueur est représenté par Roc Nation Sports, une agence qui représente notamment Vinicius, Endrick, Paqueta ou De Bruyne, avec laquelle le club phocéen a déjà traité pour faire venir Luis Henrique en provenance de Botafogo.