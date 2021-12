OM : Kolo Muani préfère Francfort à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Randal Kolo Muani fait forte impression avec Nantes et a logiquement vu son nombre de prétendants augmenter. Parmi ceux-ci, il y a l’OM qui est sur le coup depuis peu et rêve d’attirer le jeune français. Mais, son destin semble plutôt s’écrire en Allemagne.

À l’image de son but à Saint-Étienne mercredi, rien ni personne ne résiste à Randal Kolo Muani. Le jeune attaquant français du FC Nantes affiche un niveau et surtout un potentiel très intéressant. Auteur de sept buts avec les Canaris, il ne fera pas de vieux os avec son club formateur. En effet, en fin de contrat avec Nantes en juin prochain, il ne compte pas prolonger au-delà et partira au plus tard à cette date. Gratuit si c’est en juin mais pas en janvier. Nantes compte bien gagner quelque chose dans ce départ et cela est largement possible vu le nombre de prétendants. En France, si l’OL avait fait part de son intérêt cet été, c’est bien l’OM qui tient la corde en ce moment. Pablo Longoria rêve d’attirer ce jeune espoir de 23 ans sur la Canebière.

Francfort met l’OM KO pour Kolo Muani

Toutefois, l’OM arrive tard dans la bataille car en Allemagne aussi on est tombé sous le charme de Randal Kolo Muani. L’Eintracht Francfort notamment qui a bien travaillé un dossier sur lequel le club était déjà lui aussi cet été. Et, les Aigles, comme on les surnomme, ont attiré dans leurs serres l’attaquant nantais. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste Fabrizio Romano, toujours très informé sur le mercato, sur Twitter.

Eintracht Frankfurt are closing on Randal Kolo Muani deal with Nantes. Final details to be agreed and then the negotiation will be completed, as confirmed by @PhlipMarq. 🔴 #Eintracht



Eintracht are offering Kolo Muani a five year contract, hoping to sign as soon as possible. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2021

« L’Eintracht Francfort est proche d’un accord avec Nantes sur Randal Kolo Muani. Ils doivent se mettre d’accord sur les derniers détails mais les négociations ont quasiment abouties, comme le confirme @PhlipMarq. L’Eintracht offre un contrat de cinq ans à Kolo Muani, espérant sa signature le plus vite possible », indique t-il. Reste à savoir quel est le montant de la transaction et surtout quand Kolo Muani arrivera à Francfort puisque Nantes peut toujours obtenir son prêt pour finir la saison. L’attaquant ne serait pas de trop pour une équipe nantaise, actuellement septième de Ligue 1.