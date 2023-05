Igor Tudor veut partir, l’OM ouvre la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le départ à l’OM, Igor Tudor est toujours une piste sérieuse de la Juventus Turin. Pablo Longoria ne s’opposera pas au départ du Croate.

Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, une saison et puis c’est tout ? Malgré la qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et une troisième place honorable, l’entraîneur croate est sur le départ. Lessivé par sa première année en Provence, l’ancien coach du Hellas Vérone n’est pas certain de vouloir rester. Un rendez-vous est prévu en milieu de semaine, ce mercredi ou jeudi au plus tard, entre Pablo Longoria et l’agent d’Igor Tudor afin d’avancer sur le dossier et savoir de quoi sera fait l’avenir du coach de l’OM.

Igor Tudor va quitter l’OM. Pas forcément de tensions avec la direction mais ça semble être son choix. De la fatigue, des sollicitations. Et ça ne date pas d’hier. https://t.co/asxOtdb6Uh — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) May 30, 2023

La tendance est plus que jamais à un départ pour le Croate, qui a deux options pour son avenir. Prendre une année sabbatique après cette saison intense à Marseille… ou immédiatement rebondir en Italie, un championnat qu’il affectionne plus que tous les autres. Une proposition de la Juventus Turin pourrait le convaincre de ne pas prendre de pause. Dans son édition du jour, le Corriere della Sera indique justement que Tudor est une piste sérieuse de la Juventus Turin.

L'OM prêt à pousser Tudor dans les bras de la Juve ?

Le média italien va plus loin et lâche une information décisive en expliquant que l’OM est prêt à « libérer » son entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2024. Preuve que du côté de Pablo Longoria et de son bras droit Javier Ribalta, une réelle réflexion est actuellement menée sur le prochain entraîneur. Il y a tout juste un an, l’état-major de l’Olympique de Marseille avait pris trois petits jours pour trouver Igor Tudor afin de succéder à Jorge Sampaoli, alors démissionnaire. Nul doute que pour cet été, Ribalta et Longoria ont encore un coup d’avance. Il y a quelques jours, le nom de Marcelino, ancien collaborateur de Pablo Longoria au FC Valence, a été soufflé. A n’en pas douter, un potentiel départ d’Igor Tudor ne mettrait pas la direction de l’OM dans le dur.