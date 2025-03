Grosse déception, Greenwood gâche sa carrière à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré des statistiques plus qu’honorables, Mason Greenwood ne donne pas entière satisfaction à Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille attend beaucoup plus de la part de son attaquant selon lui destiné à devenir un grand joueur.

Buteur contre le FC Nantes (2-0) dimanche dernier, Mason Greenwood s’attendait peut-être à recevoir des compliments de la part de Roberto De Zerbi. Mais c’est tout l’inverse ! Ce vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a profité de sa conférence de presse pour secouer son attaquant. Malgré ses 15 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester United ne donne pas entière satisfaction au niveau de la constance et des statistiques.

« J'ai replacé Greenwood plus proche du but adverse, avec moins d'efforts défensifs à produire, a rappelé l’entraîneur marseillais devant les médias. C'est moi qui l'ai voulu ici, je l’ai déjà dit et répété. C’est le premier joueur que j’ai appelé. Avant même d’avoir signé à l’OM, j'avais déjà contacté son père. Personne n'a plus d’estime pour lui que moi, et personne ne lui veut plus de bien que moi. Mais il doit en faire plus. Il doit en faire plus, car ce qu'il fait ne suffit pas » a fait savoir l'entraîneur de l'OM avant la réception du RC Lens, avant de poursuivre.

Greenwood frustre De Zerbi

« S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, et il est capable de devenir un champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant, plus constant dans le fait d'être décisif, a réclamé Roberto De Zerbi. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre (3-0), puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas. » Recadré, Mason Greenwood sera attendu au tournant contre Lens samedi, puis lors du choc face au Paris Saint-Germain.