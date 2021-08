Duel entre Rudi Garcia et Villas-Boas en Arabie Saoudite !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le monde du football est petit puisque Rudi Garcia et André Villas-Boas seraient en concurrence frontale pour prendre les commandes d'un club en Arabie Saoudite. Les deux anciens entraîneurs de l'OM sont dans la short-liste.

André Villas-Boas et Rudi Garcia ont connu un premier semestre chaotique, puisque le premier a été licencié par l’Olympique de Marseille avant même la fin de la saison, et le second n’a pas été prolongé par l’Olympique Lyonnais en claquant la porte quelques heures après la fin du dernier match. Même si les deux entraîneurs ne sont financièrement pas à la rue, puisqu’ils avaient droit à des traitements financiers confortables, ils souhaitent rapidement retrouver un poste. Et à priori leur avenir pourrait s'inscrire loin de l'Europe.

Villas-Boas vs Garcia, un duel en Arabie Saoudite

Et selon FootMercato, le hasard fait que les deux anciens entraîneurs de l’OM sont en concurrence pour le poste de coach du club saoudien d’Al-Nasr. L’actuel technicien en poste, le Brésilien Mano Menezes, serait déjà en danger après seulement quelques mois sur le banc du club. Les dirigeants saoudiens auraient donc pris des contacts avec Garcia et Villas-Boas, et si le second réclame 7 millions d’euros pour venir dirigeant Al-Nasr, le technicien français serait lui nettement plus raisonnable. De quoi permettre un accord rapide, même si les candidatures affluent vers Al-Nasr, maintenant que la saison a débuté. Avant que des postes se libèrent, il faudra probablement attendre quelques semaines...