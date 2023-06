Des supporters de l'OM attaqués, le maire d'Ajaccio veut annuler le match ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

De très vifs incidents ont éclaté vendredi soir à Ajaccio à la veille du match entre le club corse et l'Olympique de Marseille. Le maire de la ville alerte les autorités et veut empêcher la venue des 600 fans de l'OM attendus ce samedi. Mais il n'a pas été entendu.

Le football français fait parler de lui et pas vraiment de la plus belle des façons depuis 24 heures. Car pendant que la dernière journée de Ligue 2 tournait au vinaigre, la soirée était également très chaude à Ajaccio. Ce samedi, l'ACA, qui est reléguée, reçoit l'OM, et les fans marseillais arrivés à la veille du match ont eu droit à un accueil musclé. De gros incidents ont éclaté en ville, au point que le maire a demandé aux autorités de stopper la venue des 600 supporters marseillais attendus dans les prochaines heures. Il en a de plus profité pour dire tout le mal qu'il pensait des fans corse qui ont provoqué ces scènes très violentes.

Ajaccio-OM menacé ?

Les forces de l'ordre encadrent l'arrivée des supporters de l'OM au port d'Ajaccio pic.twitter.com/B6NjrP3p7c — Corse-Matin (@Corse_Matin) June 3, 2023

Interrogé dans Corse-Matin, Stéphane Sbraggia n'a pas masqué son inquiétude. « Je suis allé à la rencontre des supporters marseillais qui étaient logés à l'hôtel Fesch. Ils m'ont raconté avoir fait l'objet de provocations de la part d'Ajacciens et y avoir répondu. Ces mêmes Ajacciens sont ensuite partis en direction de la citadelle où ils ont saccagé des bars et s'en sont pris à des supporters marseillais. J’ai appelé le conseiller du ministre de l'intérieur actuellement présent à Ajaccio, je n'ai pas réussi à le joindre mais je lui ai laissé un message pour demander de bloquer les quelque 600 supporters marseillais qui arrivent demain matin par bateau et pour que le match soit annulé. J'ai également formulé cette demande auprès du préfet (...) Je suis consterné par le comportement des Ajacciens, par la bêtise violente et collective. Je ne m'attendais pas à ce que ces agissements viennent de chez nous », a indiqué le maire d'Ajaccio qui n'a pour l'instant pas eu gain de cause. Ce samedi, et sous contrôle des CRS, les premiers supporters marseillais sont en effet arrivés en Corse.