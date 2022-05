A la formation, l’OM va frapper fort en imitant Paris

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En pleine reconstruction après le départ de Nasser Larguet en Arabie Saoudite, le secteur de la formation à l’Olympique de Marseille pourrait subir un grand changement. Comme le Paris Saint-Germain, le club phocéen envisage de supprimer son équipe réserve pour se concentrer sur les catégories U17 et U19.

Après les départs de Nasser Larguet et de Jean-Claude Giuntini, anciens directeur et responsable du groupe élite (les jeunes professionnels), le centre de formation de l’Olympique de Marseille va subir un remaniement. Le président Pablo Longoria, avec l’aide de son directeur technique David Friio, va mener les catégories de jeunes vers un nouveau projet. Pour commencer, l’Espagnol Marco Otero devrait bien succéder à Nasser Larguet, lui qui avait déjà travaillé avec Pablo Longoria au FC Valence.

🗞 Le nouveau responsable du centre de formation devrait être annoncé dans les prochains jours.



C'est bien 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐎𝐭𝐞𝐫𝐨 🇪🇸 directeur de l'academy VCF (Valence) qui devrait être nommé à ce poste. #TeamOM @laprovence pic.twitter.com/J2J1yCzjJ5 — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) May 28, 2022

Le futur dirigeant marseillais pourrait prendre ses fonctions dès la semaine prochaine. Pendant que le responsable de la pré-formation Denis Moutier devrait faire ses valises, Marco Otero sera chargé de mettre en application la nouvelle idée de la direction. En effet, l’Olympique de Marseille envisage de supprimer son équipe réserve afin de se concentrer sur le développement des catégories U17 et U19. Une décision qui rappelle celle prise par le Paris Saint-Germain en 2019.

Le modèle déjà choisi au PSG

A l’époque, l’ancien directeur sportif Antero Henrique souhaitait que les équipes réserves, à l’image du système en Espagne, puissent monter jusqu’en Ligue 2. Une demande rejetée par la FFF et par la LFP, d’où son choix très critiqué par la suite. Et pour cause, les jeunes ayant passé la catégorie U19 se retrouvent dans l’obligation d’intégrer le groupe professionnel ou de partir en prêt, alors que beaucoup ne sont pas suffisamment aguerris. Le quotidien régional précise que la décision n’est pas encore actée. Mais comme au Paris Saint-Germain, l’idée risque de ne pas faire l’unanimité dans la cité phocéenne.