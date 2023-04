PSG-Lens : Mbappé à l'hôpital, cette sale blague ne passe pas

Samedi prochain, le PSG recevra son dauphin Lens pour le choc au sommet de la Ligue 1. Les Lensois rêvent de renverser les stars parisiennes pour rester dans la course au titre. Pour ce faire, Facundo Medina défendra de façon très musclée.

Vainqueur à Nice le week-end dernier, le PSG a déjà fait 90% du travail dans la quête d'un 11e titre de champion de France. Les Parisiens possèdent 6 points d'avance sur Lens et 8 sur l'OM, accroché à Lorient dimanche. A 8 journées de la fin, il ne sera pas facile de rattraper le leader parisien. Cependant, si une équipe peut y croire plus que les autres, c'est bien le RC Lens. Très solides en ce moment en Ligue 1, les dauphins Sang et Or ont l'avantage d'avoir encore une confrontation avec les Parisiens. Ce match se disputera ce samedi, au Parc des Princes. Il pourrait permettre à Lens de revenir à 3 points du leader et de relancer le suspense pour le titre.

Autant dire que le RC Lens ne compte pas laisser filer une pareille occasion. Les joueurs de Franck Haise n'ont pas peur des stars du PSG et sont déterminés à leur imposer le très intense jeu lensois. Facundo Medina est même allé plus loin. Le défenseur central argentin a annoncé la couleur aux stars parisiennes. Que ce soit son compatriote Lionel Messi ou Kylian Mbappé, pas question d'espérer approcher facilement la cage de Brice Samba. La menace est vraiment claire pour Mbappé.

Facundo Medina (Argentine defender for Lens) on the upcoming game vs PSG:



“If the No10 (Messi) is on the counter, I’m not going to foul him, I’ll grab or hug him. ‘Give me a hug. For the Copa’”



*And if it’s Mbappé?



“Let them bring the ambulance” 😭pic.twitter.com/gg85thnVx0