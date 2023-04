Entre le PSG et l’OM, Lens remercie l'OL et Monaco

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Revenu provisoirement à trois points du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens réalise une saison bluffante. Certains observateurs estiment que les Sang et Or avancent avec beaucoup de réussite. Quand d’autres les voient tout simplement récompensés pour leur travail.

Avec 63 points à huit journées de la fin, le Racing Club de Lens compte déjà plus d’unités qu’au terme de la saison dernière (62). C’est dire la performance de l’actuel deuxième de Ligue 1. Les Sang et Or, revenus provisoirement à trois longueurs du leader parisien, peuvent même rêver du titre. Une situation impensable en début d’exercice. Certains estiment donc que les Lensois profitent d’une certaine réussite. Alors que Jonatan MacHardy, lui, voit le RCL à sa place.

🎙 @Jonatan_M13 : "Quand on voit la force collective que dégage cette équipe, je pense que Lens ne surperforme pas. Lens est à sa place. Lens est opportuniste et profite des errances des autres clubs". pic.twitter.com/DYROtXmSis — After Foot RMC (@AfterRMC) April 7, 2023

« Pour moi, Lens ne surperforme pas, a commenté le chroniqueur de RMC. Ce sont surtout les autres clubs qui sous-performent. Quand on voit Lyon, Monaco et même la saison en dents de scie de l'OM, et que Paris est en train de sombrer... Pour moi, Lens est l'équipe qui fait son travail. Evidemment quand on introduit la notion de masse salariale, on est obligé de penser que dans une Ligue 1 qui a des clubs avec autant de budget, Lens deuxième, c'est une anomalie. D'accord. »

« Mais quand on voit le travail est qui est entrepris depuis plusieurs saisons, parce que ça ne fait pas juste une saison que Lens travaille bien... On parlait de la saison en dents de scie de Seko Fofana. Moi je vois un joueur comme Salis Abdul Samed qui est arrivé l'été dernier, qui a été recruté en catimini, qui arrive sans faire les unes de la presse, mais il s'intègre à ce onze à la perfection, il devient un joueur essentiel du onze de départ », a souligné le spécialiste, avant de mettre en avant le travail du coach lensois.

La comparaison inévitable avec le PSG

« Quand ça ne va pas, on a tendance à taper sur les entraîneurs, a-t-il rappelé. Mais là j'ai surtout envie de dire bravo à Franck Haise parce que c'est le collectif qu'il a réussi à mettre en place qui fait que ça dépasse le cadre des individualités. Sans faire de raccourci avec le PSG, quand on voit la force collective qui se dégage de cette équipe, pas forcément avec les joueurs les plus clinquants, et quand on voit le niveau de performance qu'elle est capable de maintenir depuis plusieurs saisons, moi je pense que Lens ne superforme pas. Lens est à sa place et est opportuniste, ils profitent des errances des autres gros clubs. » Autre avantage pour les Sang et Or, la pression est clairement sur les épaules de leurs concurrents.