Dans : EAG, Ligue 1, PSG.

Etienne Didot (capitaine de Guingamp après le 9-0 pris face au PSG) : « Prendre une volée à Paris cela arrive, il y a plein d’équipes à qui c’est arrivé, mais là on a lâché. En seconde période défensivement on doit faire mieux que cela. Perdre 5-0 ou 6-0, ça peut arriver, mais là c’est pas bien car ces derniers temps la dynamique n’était pas mal, on arrivait à faire de bonnes choses. Etre heureux quand on vient gagner à Paris ou contre Rennes faut en profiter, mais il faut aussi savoir affronter la situation quand on a honte et qu’on est ridicule. Ce soir, nous sommes ridicules et on peut avoir honte, et même très honte, mais il ne faut pas aller se cacher, on a été ridicule c’est tout. Il faut affronter cette réalité. Même quand on perd 4-0 ou 5-0 on peut le mettre entre parenthèses, le danger c’est quand on prend une telle volée exceptionnelle, ça peut être plus dangereux. J’ai honte, espérons qu’on réagira très vite. »