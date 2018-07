Mercato : Nantes pique un international américain annoncé à Caen !

Dans : SMC, Mercato, FC Nantes, Ligue 1.

Le mercato n'est pas une science exacte et les nouveaux dirigeants caennais l'ont appris à leur dépens. Alors que lundi, le SMC attendait l'arrivée imminente de Matt Miazga, défenseur international américain de Chelsea, sous forme de prêt, une infos confirmé par le président malherbiste, le joueur a finalement décidé de filer à Nantes, après un contact dans la soirée avec Waldemar Kita.

« La carte maîtresse du président nantais ? La Pologne ! Lui, le Polonais a trouvé à qui parler puisque Miazga est lui-même Polonais d'origine. Rapidement, les deux hommes se sont entendus et le défenseur appartenant à Chelsea devrait rapidement endosser le maillot jaune et vert au lieu du "Rouge et bleu" initialement prévu. Du côté du club caennais, le coup est rude car Matt Miazga faisait office de client idéal pour siéger au cœur de la défense centrale aux côtés d'Alexander Djiku cette saison », indique, ce mardi, Tendance-Ouest. Un rude coup pour le Stade Malherbe de Caen qui pensait avoir fait la bonne pioche.