Caen : Après Montanier, c'est aussi un refus pour Fournier

Dans : SMC, Ligue 1.

En quête d'un entraîneur pour remplacer Patrice Garande, les nouveaux dirigeants du Stade Malherbe de Caen avaient pensé à Philippe Montanier, qui a finalement choisi de rejoindre le RC Lens, mais aussi à Hubert Fournier. Mais ce lundi midi, Noël Le Graët, le président de la FFF, a fait savoir que l'ancien coach de l'OL, désormais Directeur Technique National, gardait ses fonctions à la Fédération Française de Football. « Il a été contacté, c'est normal, mais il a décliné et restera à la direction technique nationale. Il n'y a pas de débat », a précisé, dans Ouest-France, le patron de la FFF. Désormais, on évoque le nom de Franck Passi et d'Olivier Pantaloni pour venir s'installer sur le banc de Malherbe, sachant que les responsables caennais ont indiqué qu'ils voulaient un coach parlant anglais...