Officiel : Saman Ghoddos signe à Amiens

Dans : ASC, Mercato.

Longtemps annoncé vers Rennes, Saman Ghoddos a finalement posé ses valises à Amiens. Après de longues négociations avec Östersunds, l’ailier iranien débarque dans le club picard pour la somme de 4 ME. A noter que ce transfert a été rendu complexe par un accord existant avec Huesca, qu’il devait rejoindre plus tôt cet été. C’est pour cette raison que Rennes avait finalement refusé de boucler l’affaire. Amiens n’a pas hésité, et attend désormais l’homologation du contrat du joueur par la Ligue en vue du match de samedi contre Reims.