ASC : Neymar, la L1… Pourquoi Ganso a tout refusé pour Amiens

Dans : ASC, Ligue 1.

Après le joli coup Gaël Kakuta la saison dernière, Amiens a récidivé en obtenant la signature de Ganso (28 ans).

Le milieu en difficulté au FC Séville est arrivé en prêt avec option d’achat (7 M€) pour se relancer en Ligue 1. Mais pourquoi le Brésilien a-t-il choisi l’ASC alors que beaucoup d’autres formations le convoitaient ? Tout d’abord, on imagine que la présence de Neymar dans l’Hexagone a pesé. Rappelons que les deux compatriotes ont évolué ensemble à Santos où beaucoup les considéraient comme les futures stars de la Seleção. Autres arguments en faveur d’Amiens, le temps de jeu assuré ainsi que le niveau du championnat français.

« Ce qui a guidé mon choix en premier, c'était de pouvoir jouer, de savoir que je pourrai évoluer dans un championnat fort, dans la sérénité, a expliqué le milieu offensif. Depuis mon premier jour ici je me sens chez moi. Je sais qu'à Amiens j'intègre une famille. Pour l'instant je voudrais remercier les dirigeants de m'avoir fait venir et travailler beaucoup pour être le plus performant possible. Neymar ? On s'est parlé après ma signature à Amiens, il m'a souhaité bonne chance. » Déjà prêt à fouler les pelouses de L1, Ganso devra attendre le week-end du 20 octobre pour croiser son ami du Paris Saint-Germain.