ASC : Gouano refuse de porter plainte contre l'auteur de cris racistes

Cible d'injures racistes proférées par un individu qui a été rapidement identifié et interpellé par la police de Dijon, Prince Gouano a fait savoir qu'il ne souhaitait pas porter plainte contre ce spectateur présent au match entre ld DFCO et Amiens. Le défenseur de l'ASC, très croyant, préfère pardonner à l'auteur de ces cris écoeurants.

« Il faudra taper du poing mais j’avais aussi la proposition de porter plainte. Je pourrais le faire. Cette personne aura des poursuites judiciaires et des gros problèmes toute sa vie je pense. Mais avec beaucoup de recul je ne pense pas le faire. Pourquoi ? Pas parce que j’ai peur, je peux porter plainte, j’en n’ai rien à cirer. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas là pour faire des grands discours mais la meilleure des façons c’est le pardon pour qu’il puisse vraiment apprendre et que demain, avec un peu plus de recul, lorsqu’il regardera cette vidéo, il ne comprendra plus et il transmettra cela aux futures générations », a indiqué le défenseur d'Amiens. De son côté, le président de Dijon va lui porter plainte, tout comme la Ligue de Football Professionnel.