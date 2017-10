ASC : Amiens ne pense qu'à un exploit, le maintien

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pelissier (entraîneur d'Amiens après la défaite à Toulouse): « Je ressens de la frustration, notamment par rapport à la première période durant laquelle nous avons su poser des problèmes à Toulouse. On savait que dans ce genre de match, l'équipe qui ouvrirait le score prendrait un gros avantage. Il ne faut pas se lamenter et continuer de travailler. On sait que la saison va être difficile. C'était un exploit de monter en L1 et ça en serait un encore plus beau de se maintenir.Si le contexte actuel gêne mes joueurs? Quand on parle négativement d'un club, tout le monde est touché mais on ne veut pas se chercher des excuses. Notre terrain d'expression, c'est le football et il faut s'en tenir à ça.»