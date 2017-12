ASC : Amiens est tombé en panne sèche

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d’Amiens, battu à Rennes) : « On manquait trop d’énergie pour rivaliser contre cette équipe de Rennes. La meilleure équipe a gagné ce soir, il n’y a rien à dire là-dessus. On avait un peu moins de carburant, après cinq matchs en deux semaines, on n’a pas peiné, malgré les rotations. On va bien récupérer pour bien aborder les quatre derniers matchs de l’année. En deuxième période, ils ont gagné un nombre de ballons au milieu. Gélin sur Konaté ? Tout le monde dit qu’il y a penalty, mais on est à la 16e journée, on n’a pas eu un penalty pour nous. Ça aurait pu nous donner un peu de carburant dans les jambes et dans les têtes. Cornette souffre d’une fracture du péroné, je retiens plus cette blessure que la défaite »