ASC : A Amiens, il fera beau demain...

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pelissier (entraîneur d’Amiens après la défaite à Bordeaux) : « Il nous a surtout manqué de la rigueur sur les coups de pied arrêtés. On prend deux buts évitables, surtout le premier, après avoir raté une énorme occasion. C'est difficile de gagner un match quand on prend trois buts. Mais j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs. Dans une période difficile, ils ont montré de l'allant. Ils n'ont pas lâché. Ça laisse augurer des jours meilleurs. Nous étions sur cinq défaites à l'extérieur en perdant cinq fois 1-0. Sur les deux derniers matches, on n'avait pas frappé au but. Là, on a frappé 19 fois. On a mis plus d'impact vers l'avant en deuxième mi-temps. On a retrouvé de l'allant. Après, Bordeaux est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Elle va vite vers l'avant. On n'avait pas prévu qu'ils soient aussi bons sur coups de pied arrêtés. »